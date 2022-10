Garbe Industrial Real Estate vermietet Logistikzentrum bei Berlin

Hamburg/Oberkrämer: Die Garbe Industrial Real Estate GmbH realisiert in Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) im Zuge der Umsetzung eines Logistikparks eine Halle mit einer Gesamtfläche von 32.500 qm. Noch vor der geplanten Fertigstellung im November dieses Jahres ist die Immobilie bereits komplett vermietet. Die VAH Jager Verlagsauslieferung und Fulfillment Service GmbH mit Sitz in Falkensee wird in den Neubau einziehen.

Die Immobilie entsteht im Gewerbepark „Vehlefanz“ im Norden der brandenburgischen Gemeinde. Dort hat sich Garbe Industrial Real Estate bereits frühzeitig ein 146.000 qm großes Grundstück gesichert.

Das von VAH Jager für zehn Jahre gemietete Logistikzentrum wird über eine Hallenfläche von 30.300 qm verfügen. Hinzu kommen 1.000 qm, auf denen Büros und Sozialräume untergebracht sind. Weitere 1.200 qm Fläche sind für Lagermezzanine vorgesehen. Zur Be- und Entladung von Lkw wird die Immobilie mit 30 Überladebrücken und fünf ebenerdigen Sektionaltoren ausgestattet. Auf dem Außengelände entstehen Stellflächen für 180 Pkw und sechs Lkw.

Der Mieter VAH Jager wurde durch das Maklerunternehmen Baumüller & Co. AG vermittelt.