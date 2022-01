GARBE kauft Light-Industrial-Immobilie in Bisingen

Bispingen: Garbe Industrial Real Estate erwirbt für den offenen Spezialfonds GARBE Logistikimmobilien Fonds Plus II (GLIF+II) eine Light-Industrial-Immobilie im Rahmen eines Asset Deals. Das Objekt befindet sich in der Conrad-Röntgen-Straße 4 und ist langfristig für 18 Jahre an das Technologieunternehmen Oerlikon Metaplas vermietet. Die Grundstücksgröße beträgt rund 13.900 qm, die Gesamtmietfläche rund 6.700 qm. Die Mietflächen teilen sich auf in ca. 4.800 qm Lager- und Produktionsfläche und rund 1.900 qm Büro. Verkäufer ist der Projektentwickler property team AG.

GARBE wurde rechtlich von trûon Rechtsanwälte PartmbB und steuerlich von der COUNSEL Treuhand GmbH begleitet, die technische Due Diligence hat WSP Deutschland AG übernommen.