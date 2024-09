Garbe und BlackRock erwerben 200.000 qm Brownfield von Hagedorn für großflächige Logistik in Salzgitter

Salzgitter: Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat in einem Joint Venture mit einem von BlackRock verwalteten Fonds ein knapp 200.000 qm großes Brownfield-Areal in Salzgitter (Niedersachsen) von Hagedorn erworben. Auf dem Grundstück will das Joint Venture Ansiedlungspotenzial für großflächige Logistik schaffen. Baubeginn für die Logistikimmobilie mit einer Gesamtfläche von 70.000 qm soll in Q1 2025 erfolgen, die Fertigstellung ist für 2026 geplant.

Der Ankauf ist eines der ersten Projekte des neuen Joint Ventures, das Garbe Industrial Real Estate mit einem vom international tätigen Vermögensverwalter BlackRock verwalteten Fonds eingegangen ist. Ziel des Joint Ventures ist es, ein Portfolio aus Logistik- und Gewerbeimmobilien zusammenzustellen, das robuste Nachhaltigkeitsmerkmale aufweist. Dafür kommen Neubauten, aber auch zu modernisierende Bestandsimmobilien in Europa in Betracht – vorrangig in Deutschland und Frankreich.