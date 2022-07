GARBE vollzieht erstes Closing für neuen pan-europäischen Logistikfonds und erwirbt erstes Portfolio

Hamburg: Die GARBE Industrial Real Estate GmbH hat in einem ersten Closing rund 400 Mio. Euro Eigenkapital von deutschen und internationalen Investoren für ihren Fonds „GARBE Logistics Real Estate Fund Plus III“ (GLIF+III) eingeworben.

Der neue Logistikfonds investiert europaweit an etablierten Logistikstandorten sowie in einzelne Wachstumsregionen und verfolgt neben Core-Plus- zum Teil auch Value-Add- und Development-Strategien. Er startet mit einem Portfolio aus 22 Objekten mit einem Investitionsvolumen von über 650 Mio. Euro und rund 400.000 qm Mietfläche. Sie befinden sich in Deutschland und Polen und weisen einen Vermietungsstand von 95% und eine WALT von über zehn Jahren auf. Der GLIF+III verfügt über eine Projekt-Pipeline von über 1 Mrd. Euro. Ein zweites Closing ist noch in diesem Jahr geplant.

GARBE wurde bei der Fondsauflage von Linklaters LLP beraten, CBRE Capital Advisors unterstützte im internationalen Vertrieb außerhalb Deutschlands. Bei dem Erwerb des Startportfolios wurde der Fonds rechtlich und steuerlich ebenfalls von Linklaters LLP beraten, Ernst & Young übernahm die steuerliche Strukturierungsberatung, Drees und Sommer die technische und die ESG-Prüfung, MÖHRLE HAPP LUTHER Consultants die Financial Due Diligence und CBRE agierte als Ankaufsberater. Aufseiten des Verkäufers wurde Greenberg Traurig Germany LLP für die rechtliche Begleitung beauftragt, die steuerliche Beratung übernahm HLB Stückmann und den Verkaufsprozess begleitete BNP Paribas Real Estate.