GBI verkauft Seniorenwohn-Projekt in Lindenberg

Lindenberg: GBI hat die 49 Mietwohnungen des im Bau befindlichen Seniorenwohn-Projektes im Allgäu an die Investmentgesellschaft Deutsche Asset One für ein Sondervermögen eines regionalen Investors verkauft.

Im Seniorenwohn-Projekt an dem Standort „Am alten Bräuhaus“ entstehen neben den 49 Mietwohnungen, die sich auf drei Häuser verteilen, zeitgleich auch 13 Eigentumswohnungen in einem vierten Gebäude. Hinzu kommen im gesamten Areal 69 Stellplätze, davon 49 in der unter dem Gebäudekomplex entstehenden Tiefgarage.

Vermittelt wurde die Investition durch E&G Real Estate und INLEASE Real Estate Advisory.