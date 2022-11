Berlin: Generali Real Estate hat ein historisches Büro- und Wohngebäude in der Französische Straße 53-55 erworben. Der Kauf erfolgte im Auftrag eines von der Generali Real Estate S.p.A Società di gestione del risparmio verwalteten und an professionelle Anleger gerichteten Immobilienfonds. Verkäufer des Objekts ist die Real I.S. für den Immobilien-Spezial-AIF „Real I.S. BGV V“. Das voll vermietete, hochwertige Gebäude umfasst 8.000 qm Gesamtnutzfläche.