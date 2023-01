GERCH gewinnt mit H+H Deutschland einen weiteren Mieter für The Oval in Düsseldorf

Düsseldorf: Die H+H Deutschland GmbH mietet Flächen in der Büroimmobilie The Oval zwischen Roßstraße und Kennedydamm. Durch diesen Vertragsabschluss ist das gesamte Erdgeschoss von The Oval vermietet. Die Laufzeit des Mietvertrages beträgt 7,5 Jahre, die Flächen sollen im Juli 2023 bezogen werden.

Im Juli 2022 wurde bereits ein Vertrag mit der Air Liquide Deutschland GmbH über den Bezug von insgesamt 4.500 qm Flächen inklusive Dachterrasse abgeschlossen. Mit der Page Group besteht ein 10-Jahresmietvertrag über rund 3.500 qm Mietfläche. Somit verbleiben für potenzielle Mieter insgesamt noch rund 4.900 qm.

Anteon hat H+H Deutschland die Anmietung vermittelt. Die rechtliche Beratung erfolgte durch die Kanzlei Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, die rechtliche Beratung von GERCH durch die Kanzlei ROTTHEGE Partnerschaftsgesellschaft mbB.