GERCH vermietet Flächen an Boston Consulting Group im Laurenz Carré

Köln: Die GERCH Group vermietet rd. 7.400 qm Fläche im Prestigeprojekt Laurenz Carré an die internationale Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG). Die BCG wird die Flächen im ersten Halbjahr 2026 beziehen, der Mietvertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Die neue Niederlassung des Unternehmens umfasst die erste bis sechste Etage des Gebäudes sowie die großflächige und begrünte Dachterrasse mit einem einzigartigem Rundum- und Domblick. Somit sind die gesamten Büroflächen in diesem Gebäudeteil exklusiv an das Unternehmen vermietet.

Bei der Vermietung war BNP Paribas Real Estate für GERCH vermittelnd tätig, BCG wurde von Colliers Deutschland beraten. Die rechtliche Beratung von GERCH erfolgte durch die Kanzlei ROTTHEGE Partnerschaftsgesellschaft mbB. Die BCG wurde von Hogan Lovells beraten.