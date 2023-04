GERCH vermietet Handels- und Gewerbefläche im The Q

Nürnberg: Die GERCH Group hat mit den Handelsketten REWE, Lidl, Müller sowie der Sparkasse Nürnberg langjährige Mietverträge für das Projekt The Q unterzeichnet. Die vier insgesamt rund 7.300 qm großen Mieteinheiten befinden sich im Erdgeschoss von Bauteil 1 des denkmalgeschützten ehemaligen Quelle Versandzentrums, direkt an der Fürther Straße.

Insgesamt werden im Bauteil 1 ca. 7.800 qm Mietfläche für den Handel entstehen. Die vermieteten Ladenflächen verteilen sich auf die Mieter REWE (3.000 qm), Müller (2.110 qm) und Lidl (1.650 qm). Darüber hinaus hat die Sparkasse Nürnberg 530 qm für eine Filiale an der Fürther Straße angemietet.

Als Partner für die Vermietung war Küspert & Küspert vermittelnd tätig. Beim Abschluss der Mietverträge wurde GERCH juristisch von der Kanzlei Rotthege beraten.

Für die Mieter und Kunden werden in der öffentlichen Tiefgarage des Bauteils 1 rund 480 Stellplätze zur Verfügung stehen. Das Management der Stellplätze wird noch in diesem Jahr an einen Parkhausbetreiber vergeben.