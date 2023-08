GERCH vermietet weitere Flächen im The Oval

Düsseldorf. Die GERCH Group vermietet ca. 750 qm Fläche in der Büroimmobilie The Oval an ein international tätiges Unternehmen aus dem IT-Bereich. Die Laufzeit des Mietvertrages beträgt 10 Jahre, der Mietbereich soll im Juni 2024 bezogen werden. Cushman & Wakefield war vermittelnd tätig. Die rechtliche Beratung von GERCH erfolgte durch die Kanzlei ROTTHEGE Partnerschaftsgesellschaft mbB.

The Oval wurde am Teilmarkt Kennedydamm fertiggestellt und umfasst eine oberirdische BGF von 15.300 qm. Weitere langfristige Mieter sind die Page Group, H + H sowie Air Liquide.