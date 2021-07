GERCHGROUP AG engagiert sich in der Fuggerstadt Augsburg

Augsburg: Die GERCHGROUP beteiligt sich im Rahmen eines Joint Ventures mit Solidas GmbH an der Konversionsfläche „Bahn-Areal“ an der Firnhaberstraße. Die rund 87.500 qm große Liegenschaft kann in den nächsten Jahren zu einem gemischt genutzten Quartier im Rahmen eines Bebauungsplans entwickelt werden.

Das Investitionsvolumen in Augsburg wird sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag belaufen.

Die Transaktion der Zusammenarbeit wurde in Form eines Share Deals durchgeführt. Die rechtliche Beratung erfolgte für die GERCHGROUP durch die Wirtschaftskanzlei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN. Solidas wurde beraten durch die Kanzlei GÖRG.