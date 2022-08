München: Die Carl Gunßer & Merz GmbH hat in Pliening eine Gewerbeimmobilie an einen privaten Käufer veräußert. Das 1987 errichtete Objekt in der Gewerbestraße 5 wird derzeit von vier Mietern auf einer Fläche von 1.250 qm genutzt. Das Grundstück ist insgesamt knapp 2.500 qm groß. JLL war für die Carl Gunßer & Merz GmbH beratend und vermittelnd tätig.