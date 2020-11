Gewerbepark in Böblingen wird zweites Objekt des neuen europäischen Industrie- und Logistik-Fonds von Swiss Life Asset Managers und BEOS

Böblingen : Für das Startportfolio des Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF European Industrial & Logistics hat Swiss Life Asset Managers mit Beratung durch die BEOS AG einen Gewerbepark bei Stuttgart erworben. Verkäufer im Rahmen einer Off-Market-Transaktion war die Aurelis Real Estate GmbH.

Das 51.600 qm große Areal befindet sich in der Hewlett–Packard–Straße 2 in dem etablierten Gewerbegebiet „Hulb“. Während rund 40% auf Produktionsflächen entfallen, sind 30% Lager- und Logistikhallen – die übrigen Räumlichkeiten verteilen sich auf Büronutzungen und eine Kantine. Das Areal ist zu 90% an drei Unternehmen vermietet – einen Hersteller von Gesundheitstechnologie und Haushaltsgeräten, ein Logistikunternehmen und einen Automobilzulieferer.