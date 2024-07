Berlin: Die Global Banking School (GBS) hat in der Büroimmobilie „Focus Teleport“ am Standort Alt-Moabit 91–97 ca. 3.000 qm Fläche auf drei Etagen für seinen ersten Hochschulstandort in Deutschland angemietet. Bisher war die Hochschule an Standorten in London, Paris, Dubai, Mumbai und Malta vertreten. Engel & Völkers war bei der Vermietung vermittelnd tätig.