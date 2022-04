Goldman Sachs Asset Management und DW Real Estate kaufen den Multi-Tenant-Bürocampus Schlosshof Wandsbek

Hamburg: Goldman Sachs Asset Management und DW Real Estate kaufen den 15.600 qm großen Multi-Tenant-Bürocampus Schlosshof Wandsbek in der Schloßstraße 8a-g in Hamburg-Wandsbek. Das Objekt ist derzeit zu 90 % vermietet. Goldman Sachs Asset Management und DW Real Estate wurden von Jones Day (Recht und Finanzierung), POELLATH, BSP und Deloitte (Steuern und Strukturierung), CBRE (Technik), Progea (Umwelt) und JLL (Handel) beraten. Der Verkäufer wurde von McDermott Will & Emery (Legal) beraten.

Die Deutsche Pfandbriefbank finanzierte die Akquisitions- und Investitionsmaßnahmen und wurde von Hogan Lovells (Legal) beraten.