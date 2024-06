Bremen: Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG hat eine ca. 700 qm große Gastronomiefläche in der Maria-Cunitz-Straße 7 an die Good Food and More GmbH vermittelt. Das Unternehmen übernimmt ab sofort die Betriebsgastronomie des Deutschen Milchkontors in der Airport-Stadt. Vermieter der Gastronomiefläche ist die DMK Group.