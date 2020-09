Goodwin berät Castlelake beim Verkauf eines Logistik-Immobilienportfolios an Blackstone 

Frankfurt: Goodwin hat die Castlelake L.P. beim Verkauf eines gemeinsam mit Melcombe gehaltenen deutsch-französischen Logistik-Immobilienportfolios beraten. Das Joint Venture von Castlelake und Melcombe trennte sich von dem Portfolio im Rahmen eines Bieterverfahrens, bei dem Blackstone den Zuschlag erhielt. Das veräußerte Portfolio „Proximity“ umfasst insgesamt 28 innerstädtische Logistikobjekte, davon 16 in Paris. Die über 200.000 qm Gesamtfläche sind an 48 Parteien vermietet, mehrheitlich an Drittlogistik- und E-Commerce-Unternehmen.