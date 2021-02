Goodwin berät KanAm Grund bei Erwerb des Objekts Hansastraße in Dresden

Dresden: Goodwin hat die KanAm Grund Group beim Erwerb des Objekts Hansastraße 4 und 6 in Dresden beraten. Verkäuferin ist Aurelis Real Estate.

Das denkmalgeschützte Gründerzeitgebäude an der Hansastraße 4 und 6 wurde in den vergangenen zwei Jahren aufwendig saniert und modernisiert. Es ist langfristig an den Freistaat Sachsen vermietet und wird mit seinen über 4.600 qm Mietfläche vom Sächsischen Justizministerium genutzt.

Das Gebäude ist Startobjekt des neuen institutionellen Immobilien-Spezialfonds „KanAm Grund Öffentliche Institutionen Deutschland“, der sich an Banken und Sparkassen richtet.