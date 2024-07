Bredstedt: Die GPEP hat ein Nahversorgungszentrum in Schleswig-Holstein an die Bartels-Langness-Handelsgesellschaft veräußert. Die im Jahr 2008 erbaute Immobilie befindet sich in der Eisenbahnstraße. Ankermieter ist ein Markant-Verbrauchermarkt. Die Mietfläche beläuft sich auf insgesamt rund 2.800 qm. Das Areal bietet über 120 PKW-Stellplätze für die Kunden.