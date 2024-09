Greenwater Capital GmbH kauft weitere attraktive Immobilien

Frankfurt: Die Greenwater Capital GmbH hat insgesamt 101 Einheiten erworben, wovon 95 auf Wohnungen entfallen. Die Objekte befinden sich u.a. in Hanau, Aachen, Krefeld und Idar-Oberstein und verfügen über insgesamt rd. 5.700 qm Wohnfläche. Ergänzend wurden 6 Gewerbeobjekte in den Objekten mit einer Fläche von insgesamt rd. 1.470 qm gekauft. Unter anderem handelt es sich um Liegenschaften in Krefeld und in Aachen, die jeweils aus einem Fonds der Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft erworben wurden. Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf einen zweistelligen Millionen Euro-Betrag.