Dortmund: Die Greyfield Group hat eine Logistikimmobilie in der Nikolaus-Groß-Straße 13 erworben. Die an der Autobahn A2 gelegene Logistikimmobilie umfasst rund 2.000 qm und befindet sich auf einem insgesamt circa 3.000 qm großen Grundstück, das Teil der ehemaligen Zeche Gneisenau der RAG ist. Das Bestandsgebäude ist bereits langfristig an die Tandberg Data GmbH vermietet.