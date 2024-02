Greystar erwirbt „Greenpark“-Wohnprojekt mit 758 Wohnungen in Berlin-Neukölln von BAUWENS

Berlin: Greystar Real Estate Partners, LLC erwirbt im Rahmen eines Forward Purchase Deals von BAUWENS das rd. 31.500 qm große „Greenpark“-Wohnprojekt in der Buschkrugallee 64 in Berlin-Neukölln für seine „Develop to Core“-Strategie in Deutschland und Österreich.

Im Zuge der Umsetzung entstehen 758 Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit insgesamt über 30.000 qm Wohn- und 1.452 qm Gemeinschaftsfläche. Darüber hinaus wird es u.a. einen Kinderspielplatz sowie ein Padel- und ein Basketballfeld geben. Für die Bewohner sind sowohl Außen- als auch Tiefgaragenparkplätze vorgesehen. Das Projekt soll im Sommer 2026 fertiggestellt werden und wird von BAUWENS realisiert.