GRK Gruppe erwirbt ehemaliges Schulgelände in Chemnitz

Chemnitz: Die GRK Gruppe hat im Stadtteil Markersdorf das rund 5.760 qm große Grundstück der ehemaligen Prof.-Reinhold-Dahlmann-Schule an der Markersdorfer Straße 91 erworben. Die GRK Gruppe will das Areal in den kommenden Jahren umfassend revitalisieren und einer neuen Nutzung als Wohnquartier zuführen. Begleitet wurde die Transaktion von BNP Paribas Real Estate.

Der Schulbetrieb endete hier im Jahr 2004, seitdem stehen die Räume offiziell leer. Die Projektentwicklung zielt auf dem Gelände durch die Nachverdichtung mit einem Neubau sowie den Umbau und die Sanierung des Bestandsgebäudes auf insgesamt circa 6.500 qm Wohnfläche ab, gut 1.500 qm davon entfallen auf den Neubau. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Jahr 2025 erfolgen.