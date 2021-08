GRK-Gruppe erwirbt Grundstück „Rittergut“ in Leipzig

Leipzig : Die GRK-Gruppe hat das ehemalige „Rittergut“ im Stadtteil Abtnaundorf, das derzeit als Pferdehof genutzt wird, erworben. Aktuell werden in enger Absprache mit der Stadt Leipzig passende Nutzungsformen geprüft, die Weiternutzung des Pferdehofes ist bereits geplant. Das am Abtnaundorfer Park gelegene Areal umfasst auf einer Grundstücksfläche von ca. 30.000 qm neben dem Hauptgebäude diverse Stallungen und Reitplätze sowie zwei Reithallen. Die das Grundstück umgebenden Grünflächen befinden sich in einem Landschaftsschutzgebiet.