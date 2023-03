Leipzig: Die GRK Gruppe erwirbt ein 6.115 qm großes Wohnportfolio besteht aus einer Wohnimmobilie mit 51 Wohnungen in Taucha, .einem Wohn- und Geschäftshaus mit 16 Wohnungen und 6 Gewerbeflächen in Kitzscher sowie einer Wohnanlage mit 29 Wohnungen in Borsdorf. Zum Bestand gehören außerdem insgesamt 52 Pkw-Außenstellplätze. Verkäufer ist ein institutionelles Immobilienunternehmen.