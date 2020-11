Größter Deal in Unternehmesgeschichte von JLL Residential Development: 24 Eigentumswohnungen im Projekt „Embassy“ an privaten Investor verkauft

Berlin : JLL Residential Development hat einen gesamten Abschnitt des sechsteiligen Wohnensembles „Embassy“ an einen privaten Investor verkauft. Der Gebäudeteil umfasst insgesamt 24 Wohnungen und wurde zu einem Preis von ca. 12 Mio. Euro veräußert. Insgesamt umfasst das Neubauprojekt des Entwicklers Adam Europe 133 Wohneinheiten, die ansonsten einzeln als Eigentumswohnungen vermarktet werden. Das Objekt liegt in der Straße Am Köllnischen Park in Berlin-Mitte, in unmittelbarer Nähe zahlreicher Botschaften.