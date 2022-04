GSG Berlin veräußert sechs Gewerbehöfe

Berlin: Die Gewerbesiedlungs-Gesellschaft Berlin verkauft 6 Gewerbehöfe in Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg und Reinickendorf ist Eurazeo mit einer Gesamtmietfläche von rund 33.300 qm an ein französisches Beteiligungsunternehmen. Die realisierten Verkaufserlöse kommen der Investitionsstrategie der GSG Berlin in den Bestand zugute, der fast eine Million Quadratmeter vermietbare Gewerbefläche in 43 Gewerbehöfen umfasst.

Im Rahmen der Transaktion waren für die GSG Berlin Colliers vermittelnd sowie P+P Pöllath + Partners, CBRE und Mazars beratend tätig.