Berlin: Die Gewerbesiedlungs-Gesellschaft Berlin (GSG Berlin) hat 1.245 qm Gewerbefläche an die Phorms Education SE vermietet.

Die neue Mietfläche befindet sich im Amperium am Humboldthain in Mitte – der mit rund 100.000 qm Gesamtfläche in 13 Gebäuden zweitgrößten Immobilie der GSG Berlin.