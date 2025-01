Berlin: Die GSG Berlin vermietet rd. 1.900 qm im Gewerbehof am Humboldthain in der Gustav-Meyer-Allee an den Betreiber der Boulderhalle Elektra GmbH. Der zwischen 1895 bis 1941 errichtete und WiredScore Platinum-zertifizierte Gewerbehof umfasst rd. 100.000 qm Büro-, Gewerbe- und Produktionsflächen und ist verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe von 14 Forschungsinstituten, darunter die Technische Universität, die Fraunhofer Gesellschaft und die Charité, gelegen.