GSG Berlin vermietet Bürofläche am Südkreuz an Oetker Digital

Berlin: Die GSG Berlin vermietet 614 qm in der Geneststraße 5 nahe dem Bahnhof Südkreuz an Oetker Digital. Die Flächen, die sich in einem klassischen Gewerbehof mit Baujahr 1905/1908 befinden, in dem auch die GSG Berlin selbst ihren Sitz hat, werden zum September 2024 bezogen.

Die GSG Berlin hat seit 2014 in bereits 26 ihrer rund 40 Gewerbehöfe Photovoltaikanlagen installiert. Seit Anfang 2024 liefern die ersten Anlagen direkt vor Ort erzeugten Solarstrom als Mieterstrom an interessierte Nutzer, ohne Umwege über das öffentliche Netz. Mittelfristig sollen alle Gewerbehöfe der GSG Berlin auf Mieterstrom umgestellt werden.