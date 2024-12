GSG Berlin vermietet Gewerbefläche an die BImA im Gewerbehof Flottenstraße

Berlin: Die GSG Berlin hat rund 970 qm Gewerbefläche an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vermietet, welche die Flächen an den Ortsverband Berlin-Mitte des Technischen Hilfswerks (THW) untervermietet.

Der GSG-Gewerbehof Flottenstraße mit einer Gesamtmietfläche von 50.500 qm befindet sich in zentraler Lage in Reinickendorf und zählt zu den traditionellen Gewerbegebieten Berlins. Die Backsteingebäude des Gewerbehofs an der Flottenstraße stehen dort teilweise seit mehr als 100 Jahren. Die Geschichte des Standorts geht auf die Argus Motoren Gesellschaft mbH zurück, die dort Anfang des 20. Jahrhunderts Motoren für Automobile und Boote produzierte.