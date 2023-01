Berlin: Die GSG Berlin hat rund 1.700 qm an das Spieleentwicklungsstudio Klang Games GmbH vermietet. Das Mietverhältnis im Neubauprojekt „Adil & Berta“ in der Adalbertstraße in Kreuzberg beginnt zum 01. Juni 2023. Klang Games mietet die komplette verfügbare Mietfläche in einem der beiden Bürogebäude.

Die fünfstöckigen Neubauten Adil & Berta verfügen über 2.514 qm Bruttogeschossfläche in zwei separaten Gebäuden und sollen bis Frühjahr 2023 fertiggestellt werden.