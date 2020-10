Habona kauft 15 Nahversorger für Spezialfonds

Frankfurt: Die Habona Invest Gruppe hat für den für die Deka aufgelegten offenen Immobilienspezialfonds „Habona Deutsche Nahversorger (Inst.)“ ein Portfolio aus 15 Nahversorgungsimmobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 65 Mio. Euro von RATISBONA Handelsimmobilien kaufvertraglich gesichert.

Das Portfolio mit einer Gesamtmietfläche von ca. 26.000 qm und dem langfristigen Hauptmieter Netto umfasst je vier Standorte in Bayern und Nordrhein-Westfalen, drei in Thüringen sowie jeweils einen in Bremen, Sachsen, Brandenburg und im Saarland. Alle Nahversorger des Portfolios wurden kürzlich von RATISBONA Handelsimmobilien neu erbaut, revitalisiert oder werden im Laufe des nächsten Jahres fertiggestellt.