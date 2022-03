Habona kauft für über 11. Mio Euro Nahversorgungsimmobilie bei Frankfurt für den „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“

Frankfurt/ Bruchköbel: Die Habona Invest-Gruppe kauft von der Schoofs Immobilien GmbH für über 11 Mio. Euro eine Nahversorgungsimmobilie in Bruchköbel in der Nähe von Frankfurt für den gemeinsam mit der IntReal aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“. Das Gebäude wurde im Zuge der Stadtentwicklungsmaßnahme „Neues Stadtzentrum Bruchköbel“ nach dem Green-Building-Konzept neu gebaut und 2021 fertiggestellt. Hauptmieter ist die REWE Gruppe, die über die rd. 1.800 qm Nutzfläche einen Mietvertrag von 18 Jahren abgeschlossen hat. Das Fondsportfolio wächst mit dem aktuellen Erwerb auf 11 Immobilien an.