Habona: Spezialfonds erwirbt Portfolio aus vier Nahversorgern

Frankfurt: Die Habona Invest Gruppe erwirbt ein Portfolio bestehend aus vier Nahversorgungsimmobilien für den Spezialfonds einer deutschen Versicherung, der gemeinsam mit der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegt wurde. Der Kaufpreis lag bei rund Euro 22,5 Mio.

Die vier Standorte des Portfolios befinden sich in Jüchen, Magdeburg, Dassel und Roth. Alle Objekte sind langfristig an namhafte Mieter gebunden – dreimal Rewe sowie einmal Edeka in Magdeburg.

Die technische Prüfung des Portfolios übernahm die alea real GmbH. Rechtlich wurde Habona durch die Wirtschaftskanzlei McDermott Will & Emery beraten.