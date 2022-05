Habyt mietet neues Co-Living-Gebäude mit 236 Wohneinheiten in Berlin

Berlin: Habyt, der weltweit größte Co-Living-Betreiber aus Berlin, sichert sich am nördlichen Ufer des Rummelsburger Sees sein siebtes Co-Living-Haus in der Hauptstadt. Kürzlich gab das Unternehmen auch seine Expansion in den asiatischen Markt durch eine Fusion mit Hmlet bekannt – dem größten Unternehmen für flexible Wohnlösungen im asiatisch-pazifischen Raum.

Unter dem Projektnamen “My Bay” realisiert die Investa Real Estate gemeinsam mit der Groth Gruppe ein neues Wohnbauprojekt. Bei dem geplanten Neubau handelt es sich um drei Gebäudekomplexe mit verschiedenen Nutzungsarten. Habyt mietet eines der Gebäude mit ca. 8.500 qm langfristig an.

Das sich in der Bauausführung befindliche Co-Living-Projekt verfügt über insgesamt 236 Wohneinheiten. Die Fertigstellung ist für Q2 bis Q3 2023 geplant.