Greven: Die Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG hat eine Logistikimmobilie mit insgesamt rund 4.380 qm an die Hälker Spedition und Logistik GmbH in der Philipp-Reis-Straße 5 im Gewerbegebiet Greven-Reckenfeld vermittelt. Mietbeginn ist datiert zum 1. Dezember 2023 mit einer Vertragslaufzeit von 10 Jahren. Asset Manager der Immobilie ist die Montano Real Estate GmbH.