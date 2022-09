Hahn Gruppe erwirbt Portfolio mit vier Handelsimmobilien

Bergisch Gladbach: Die Hahn Gruppe hat für den institutionellen Immobilienfonds HAHN German Retail Fund IV insgesamt vier großflächige Handelsimmobilien erworben. Verkäufer ist ein Family Office. Hogan Lovells war bei der Transaktion für die Hahn Gruppe beratend tätig. Die technische Due Diligence erfolgte durch imtargis. Das Family Office wurde von Stock + Partner Rechtsanwälte mbB, Arnecke Sibeth Dabelstein und Schroders Real Estate Asset Management GmbH beraten. Die Transaktion wurde von Qore Invest AG sowie Qore Advisors Ltd. vermittelt, die den Verkaufsprozess federführend koordiniert haben. Der Übergang der Immobilienobjekte hat Ende August 2022 stattgefunden.

Das im Jahr 2018 erbaute und gut eingeführte Fachmarktzentrum Magdeburg ist das größte Objekt des Portfolios. Langfristiger Ankermieter ist der Baumarktbetreiber OBI. Zu den weiteren Mietern zählen der Lebensmittel-Discounter NORMA, ein Fitnessstudio, Fachmarkt- und Gastronomieeinheiten sowie Dienstleistungsunternehmen. Die Gesamtmietfläche der drei Gebäudekörper beläuft sich auf rund 18.200 qm. Das Grundstück weist insgesamt über 380 PKW-Stellplätze auf.

Das zweite Immobilienobjekt ist ein toom Bau- und Gartenmarkt in Hof, Bayern. Die ca. 9.500 qm Mietfläche verteilen sich auf den langfristigen Ankermieter toom sowie einen Bäckereibetrieb. Zum Grundstück gehören über 220 PKW-Stellplätze.

Das 2020 erbaute Nahversorgungszentrum Arnstein, Bayern, ist zentral gelegen am Hofriedplatz. Die beiden langfristigen Mieter REWE und ALDI teilen sich eine Mietfläche von rund 4.600 qm und ein Angebot von rund 120 PKW-Stellplätzen. Der Verbrauchermarkt und der LEH-Discounter profitieren von ihrer fußläufigen Nähe zur Innenstadt. Das zweite Nahversorgungszentrum befindet sich in Hilchenbach, Nordrhein-Westfalen. Dort sind ein REWE-Verbrauchermarkt und ein Rossmann-Drogeriemarkt auf einer Mietfläche von rund 3.400 qm in zwei Gebäudeteilen angesiedelt. Auf dem zentral gelegenen Grundstück, In der Herrenwiese, befinden sich außerdem über 80 PKW-Stellplätze.