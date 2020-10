Hamburg : Ab dem 01. November 2020 wird die Würth Leasing GmbH & Co. KG Mieter im Airport Center in der Langenhorner Chaussee 40. Der Spezialist in den Bereichen, Fahrzeug-, IT-, Common- und Vendor-Leasing bezieht hier eine ca. 520 qm große Bürofläche. Der Eigentümer der insgesamt 35.000 qm großen Immobilie wird von der Montano Asset Management GmbH vertreten. Während des Vermittlungsprozesses war Savills sowohl auf Vermieter- als auch auf Mieterseite beratend tätig.