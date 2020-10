Hamburg: QUEST Investment Partners erwirbt Immobilie am Neuen Wall

Hamburg : Sie ist eine der zehn führenden Luxuseinkaufsstraßen in Europa: Am Neuen Wall 54 in Hamburg hat QUEST Investment Partners eine Immobilie mit rund 4.650 qm Einzelhandels- und Bürofläche als Erbbaurechtsnehmerin von MEAG erworben. Das Eigentum liegt künftig bei einer Familiengesellschaft, welche mit QUEST die Ausgabe eines Erbbaurechts bis 2120 vereinbart hat. 65% der Flächen sind Büro-, 35% Einzelhandelsflächen. Langfristiger Mieter der Einzelhandelsfläche ist das dänische Einrichtungshaus Illums Bolighus. QUEST Investment Partners wurde durch Jebens Mensching und Drees & Sommer beraten. Als Makler war BNP Paribas tätig. Berater der künftigen Eigentümerin war GSK Stockmann.