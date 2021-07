HAMBURG TEAM Investment Management kauft Hildesheimer Wohnanlage für eigenen Fonds

Hildesheim: Die HAMBURG TEAM Investment Management GmbH hat im Rahmen eines Forward Deals den zweiten Bauabschnitt des Wohnquartiers „Bernwardshof“ gekauft. Das von HTIM erworbene Immobilienensemble in der Bernhard-Kratzberg-Straße 1-5 umfasst fünf Objekte mit rund 4.200 qm Wohnfläche. Die 53 frei finanzierten Wohneinheiten werden in den Fonds „HAMBURG TEAM Norddeutsche WohnWerte“ eingebracht. Verkäufer der Anlage ist die VDM Bernwardshof GmbH & Co. KG. Baubeginn für den „Bernwardshof“ war Anfang 2021.

Die Vermittlung der Transaktion erfolgte durch die NAI apollo group.