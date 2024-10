Hannover Leasing schließt Neuvermietung im Augsburg Offices ab

Augsburg: Hannover Leasing schließt einen neuen Mietvertrag mit der Renk GmbH über ca. 1.900 qm Bürofläche im „Augsburg Offices“ in der Ohmstraße 8 + 8a / Peter-Dörfler-Straße 30 + 32.

Innerhalb von nur ca. drei Wochen gelang es Hannover Leasing, etwa 60% der vom Vormieter Weltbild genutzten ca. 3.380 qm Büroflächen in ein neues Mietverhältnis mit Mietbeginn Anfang Oktober 2024 zu überführen. Die Renk Group plant, ihren Standort in Augsburg auszubauen, und hat den Einzug in das „Augsburg Offices“ für Oktober 2024 vorgesehen. Die Kragler Immobilien GmbH hat die Anmietung vermittelt.

Das insgesamt ca. 8.600 qm große „Augsburg Offices“ wurde 2021 fertiggestellt.