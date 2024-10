Köln: HANSAINVEST Real Assets hat eine Büroimmobilie in der Stolberger Str. 88 im westlichen Stadtteil Ehrenfeld an den langjährigen Mieter REWE veräußern. Die Liegenschaft umfasst auf einem ca. 3.000 qm großen Grundstück insgesamt 6.478 qm Mietfläche. Hiervon entfällt mit über 6.000 qm das Gros auf Büronutzung, hinzu kommen mehr als 400 qm Lagerfläche sowie 111 PKW-Stellplätze. Die siebengeschossige Immobilie wurde 2003 fertiggestellt und ist zu 100% an die REWE-Zentralfinanz eG. vermietet.