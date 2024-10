Belgien: HANSAINVEST Real Assets hat den Bestandsmietvertrag mit Mars Belgien auf 3.775 qm Bürofläche in der Kleine Kloosterstraat 6 in Zaventem nordöstlich von Brüssel verlängert. Mars ist bereits seit Jahren am Standort beheimatet und alleiniger Mieter der Single-Tenant-Immobilie.