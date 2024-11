HANSAINVEST Real Assets vermietet Flächen in Essen

Essen: HANSAINVEST Real Assets verkündet Vermietungserfolg und erreicht dadurch die Vollvermietung einer Büroimmobilie in der Paul-Klinger-Straße 7-11. In den vergangenen Monaten wurden insgesamt rund 2.400 qm Bürofläche neu vermietet, hinzu kommen rund 1.700 qm an Prolongationen mit Bestandsmietern.

Die Neuvermietungen verteilen sich auf einen Ausbau der Bestandsflächen der Weststadt Akademie Gesellschaft für Weiterbildung, Coaching und Vermittlung mbH um ca. 1.100 qm sowie neue Mietverhältnisse über ca. 700 qm mit der TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH sowie ca. 600 qm mit der gemeinnützigen Organisation Palette-an-der-Ruhr gGmbH. Die Prolongationen entfallen auf die Siemens AG sowie die Kanzlei Moser Götze & Partner Patentanwälte mbB.

Die 2007 errichtete Liegenschaft umfasst insgesamt ca. 10.700 qm Mietfläche sowie 255 PKW-Stellplätze.