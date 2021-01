Brüssel: HANSAINVEST Real Assets konnte zum 01.01.2021 einen Vermietungserfolg im Regierungsviertel verbuchen. Insgesamt 3.370 qm Bürofläche in ihrer Multi-Tenant-Immobilie in der Rue de la Loi 23 wurden langfristig an die staatlich Immobilienverwaltungsgesellschaft Belgiens, die Régie des Bâtiments, vermietet. Durch den neuen Hauptmieter ist das Objekt fast voll vermietet. Bei der Vermietung war JLL beratend tätig.