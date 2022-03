Köln: Die HanseMerkur Grundvermögen AG hat für einen ihrer offenen Spezial-AIF die Büroprojektentwicklung „HangarTwo“ in der Butzweilerhofallee erworben. Verkäuferin ist eine Projektgesellschaft der nesseler projektidee gmbh. Die Immobilie mit rund 13.200 qm Mietfläche und 346 Stellplätzen ist langfristig an eine Bundesbehörde vermietet. Die Immobilie wird nach geplanter Fertigstellung im dritten Quartal 2022 in den „HMG Grundwerte Büro Deutschland III“ übergehen.