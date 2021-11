HanseMerkur Grundvermögen AG erwirbt Büroprojektentwicklung in der Airport City Bremen

Bremen: Die HanseMerkur Grundvermögen AG hat eine Büroprojektentwicklung in der Maria-Cunitz-Straße / Ecke Airbus-Allee als Forward Deal vom Immobilienunternehmen Justus Grosse erworben. Das fünfgeschossige Objekt wird ca. 14.700 qm Mietfläche und 162 PKW-Stellplätze im Untergeschoss bieten. Es ist komplett an Deutschlands größten Milchverarbeiter, die DMK Group, vermietet. Die Immobilie wird nach geplanter Fertigstellung im 3. Quartal 2023 in den offenen Immobilien-Spezialfonds HMG Grundwerte Büro Deutschland III übergehen.