HanseMerkur Grundvermögen AG erwirbt Projektentwicklung „PULSE“ in Böblingen

Böblingen : Die HanseMerkur Grundvermögen AG hat für einen offenen Spezial-AIF von Böblinger Baugesellschaft die Wohn- und Einzelhandelsprojektentwicklung „PULSE“ erworben. Das geplante Objekt in der Wolfgang-Brumme-Allee hat eine Gesamtmietfläche von rund 11.100 qm. Die ca. 6.200 qm Einzelhandelsflächen sind fast vollständig an Aldi, dm und einen großflächigen Einzelhandel für Sportartikel vermietet. Pächter der Tiefgaragen-Stellplätze ist der Parkhausbetreiber Park One. Zudem werden freifinanzierte Wohnungen mit ca. 4.900 qm Mietfläche und weiteren Stellplätzen errichtet. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2024 geplant.