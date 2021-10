Rottenburg am Neckar : Die HanseMerkur Grundvermögen AG hat eine Wohnprojektentwicklung im Neckar.Au Viertel in der Yalovastraße für den offenen Spezial-AIF HMG Grundwerte Wohnen PLUS III erworben. Auf den ca. 4.100 qm Mietflächen entstehen 48 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Zudem sind rund 570 qm Gewerbeflächen und eine Tiefgarage geplant. Die ist für das erste Quartal 2024 geplant. Verkäufer ist Instone Real Estate.